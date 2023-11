V Žerjavu uradno odprli 14. most iz nabora mednarodne pomoči Sloveniji

Črna na Koroškem, 23. novembra - V Žerjavu v Občini Črna na Koroškem so danes uradno odprli montažni most čez reko Mežo, ki ga je Sloveniji kot pomoč po ujmi zagotovila Švedska. To je tretji montažni most, ki so ga v tej občini postavili po poplavah 4. avgusta, hkrati je to 14. most iz nabora mostov, ki jih je Slovenija prejela v okviru mednarodne pomoči.