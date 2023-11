Za Arsenoviča selitev Večera v njegove prostore ni sporna

Maribor, 21. novembra - Skoraj dva tedna potem, ko so novinarji Večera prvič izrazili nestrinjanje z načrtovano selitvijo njihove medijske hiše v prostore v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča in na dan napovedanega protesta, se je na vse skupaj odzval tudi slednji. Po njegovem selitev ni sporna, saj je treba ločiti med vsebino časnika in prostori, kjer ta nastaja.