DNS in Sindikat novinarjev Slovenije podprla uredništvo Večera pri nasprotovanju selitvi

Ljubljana, 13. novembra - V Društvo novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikatu novinarjev Slovenije podpirajo uredništvo Večera, ki nasprotuje selitvi v prostore, ki so v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Menijo, da lahko ta "neodgovorna poteza lastnika" zamaje zaupanje javnosti in pod vprašaj postavi uredniško in novinarsko neodvisnost.