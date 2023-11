Zaposleni na Večeru enotno proti selitvi v prostore v lasti župana, napovedujejo stopnjevanje aktivnosti

Maribor, 13. novembra - Zaposleni v medijski hiši Večer so bili na današnjem zboru delavcev soglasni, da je predlagana selitev v prostore v lasti mariborskega župana "absolutno nesprejemljiva", saj bi pomenila "nepopravljiv udarec za uredniško neodvisnost in kredibilnost". Če jih lastniki in poslovodstvo ne bodo slišali, napovedujejo stopnjevanje aktivnosti.