Z raziskavo do možnosti za odpravo regijskih razlik pri zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

piše Domen Anderle

Praga, 22. novembra - Strokovnjaki in politični odločevalci so na mednarodni konferenci v Pragi v torek razpravljali o razlikah v zdravljenju rakave krvne bolezni diseminirani plazmocitom med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter Zahodne Evrope. Razlike in načine za njihovo odpravo bodo skušali ugotoviti s polletno raziskavo, v katero bo vključena tudi Slovenija.