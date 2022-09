Letošnji svetovni dan darovalcev krvotvornih matičnih celic obeležen s plesom

Ljubljana, 17. septembra - Ob svetovnem dnevu darovalcev krvotvornih matičnih celic (KMC) na Zavodu RS za transfuzijsko medicino prirejajo KMC ples, s katerim se bodo zahvalili vsem, ki so krvotvorne matične celice že darovali, in tistim, ki so z vpisom v register Slovenija Donor pokazali, da bi to storili. Z dogodkom želijo k vpisu v register spodbuditi čim več ljudi.