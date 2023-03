Premiero doživel dokumentarni film o zgodbah pacientov in njihovih svojcev pri boju z diseminiranim plazmocitomom

Ljubljana, 21. marca - V Ljubljani je bil danes premierno predstavljen dokumentarni film Moj plazmocitom: pripravljeni na nove korake, ki je nastal v okviru mednarodne kampanje ozaveščanja več organizacij bolnikov iz Srednje Evrope o krvnem raku diseminiranem plazmocitomu. V filmu so med drugim predstavljene zgodbe bolnikov in njihovih svojcev pri boju s to boleznijo.