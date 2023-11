Sviz za pomoč v poplavah prizadetim članom razdelil 733.700 evrov

Ljubljana, 21. novembra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je za članice in člane, prizadete v avgustovskih poplavah, zbral 733.700 evrov. Denar je razdelil med 194 prejemnikov, od katerih jih je osem prejelo najvišjo možno pomoč, 10.000 evrov, so sporočili iz sindikata.