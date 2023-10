Sviz za pomoč v poplavah prizadetim članom zbral skoraj 680.000 evrov

Ljubljana, 18. oktobra - V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so za pomoč članicam in članom, prizadetim v avgustovskih poplavah, zbrali nekaj manj kot 680.000 evrov. Sredstva bodo razdelili med 209 tistih, ki so oddali vlogo za pomoč, so sporočili iz sindikata.