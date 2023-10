Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini na ministrstvu za delo poudarjajo pomen socialnega varstva

Ljubljana, 17. oktobra - Ob mednarodnem dnevu boja proti revščini na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poudarjajo pomen učinkovitosti sistema socialnega varstva, ki nudi podporo in oporo vsem v stiski. Na ministrstvu se zavzemajo za izboljšanje gmotnega položaja vseh ranljivih skupin, so zapisali na spletni strani.