V Nemčiji in na Nizozemskem razburja nastop predstavnika talibanov

Köln/Haag, 21. novembra - V Nemčiji in na Nizozemskem razburja prisotnost višjega predstavnika talibanov, ki se je med drugim udeležil dogodka v mošeji v Kölnu in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Haagu. Obe državi, ki ne priznavata talibanske vlade, preiskujeta, kako je lahko prišlo do tega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.