Delo o začetku knjižnega sejma (21. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Igor Bratož v komentarju Sproščenost in optimizem med knjigami piše o začetku Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani, ki je po mnenju avtorja pregleden prikaz moči in dosega slovenskega založništva. Avtor meni, da tradicionalno zaklinjanje, da smo narod knjige in jezika ob podatkih o bralni pismenosti nekoliko zbledi.