Primorske novice o knjigah in branju (21. 11.)

Koper, 20. novembra - Maja Pertič Gombač v komentarju Kriva je knjižničarka! piše o pomembnosti širjenja ljubezni do branja in prepoznavanja vseh, ki so odgovorni za to, da knjige sploh nastajajo. Avtorica ob začetku Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani opozarja, da je knjige treba tudi kupiti, če želimo podpreti avtorje in celotno panogo, ki za njimi stoji.