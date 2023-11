Dnevnik o Ljubljanskem filmskem festivalu (20. 11.)

Ljubljana, 20. novembra - Veronika Zakonjšek v komentarju Filmski festival kot ogledalo sveta piše o Ljubljanskem filmskem festivalu. V ozadju festivala, zaznamovanega z vsebinsko drznimi in provokativnimi filmi, ki so pod drobnogled neizprosno postavljali patologijo, izprijenost, nečlovečnost in gnilobo našega sveta, se je v Gazi vsem na očeh odvijal genocid, izpostavlja.