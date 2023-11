Furs pojasnjuje izvedbo predplačil za obnovo stanovanjskih objektov po ujmi

Ljubljana, 21. novembra - Ena od bistvenih novosti novele interventnega zakona, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic avgustovske ujme in je začela veljati danes, so tudi predplačila posameznikom za sanacijo poškodovanih ali uničenih stanovanjskih objektov. Za izplačilo predplačil bo skrbela finančna uprava, ki je zdaj pojasnila podrobnosti postopkov.