Odbor za infrastrukturo potrdil spremembe interventnega zakona

Ljubljana, 9. novembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je za potrditev na petkovi izredni seji pripravil predlog novele interventnega zakona s konca avgusta, ki določa dodatne ukrepe in rešitve za odpravo posledic poplav in plazov. Med bistvenimi rešitvami so predplačila za sanacijo stanovanjskih nepremičnin, znašala bodo petino ocenjene škode.