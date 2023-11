Barve Jupol razdelili že 500 v poplavah prizadetim družinam

Dol pri Ljubljani, 20. novembra - V družbi JUB so v okviru dobrodelnega projekta Barve spremenijo dom: obnavljajmo skupaj za potrebe sanacije notranjih zidnih površin v dobrem mesecu uspeli barve Jupol razdeliti že več kot 500 gospodinjstvom, katerih domove so avgusta prizadele uničujoče poplave, so sporočili iz družbe.