V občini Hoče-Slivnica tik pred zaključkom gradnje kanalizacije

Hoče, 20. novembra - Cestno podjetje Ptuj skupaj z družbama Nigrad in Komunala Slovenske gorice zaključuje gradnjo kanalizacijskega sistema v občini Hoče-Slivnica. Gre za občinsko naložbo v sklopu evropsko sofinanciranega projekta odvajanja in čiščenja v porečju Drave, ki se nanaša na 20 kilometrov kanalizacije in štiri črpališča na območju Spodnjih Hoč in Radizela.