V Spodnjih Hočah in Radizelu kmalu začetek gradnje kanalizacije

Hoče, 12. januarja - Cestno podjetje Ptuj bo skupaj z družbama Negrad in Komunala Slovenske gorice prihodnji mesec v občini Hoče-Slivnica v sklopu evropsko sofinanciranega projekta odvajanja in čiščenja v porečju Drave začelo z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Občane bodo v kratkem seznanili z natančnim terminskim načrtom gradnje in zapor posameznih cest.