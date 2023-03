V občini Hoče-Slivnica gradijo dodatne kilometre kanalizacije

Hoče, 22. marca - Občina Hoče-Slivnica se je lani lotila evropsko sofinanciranega projekta odvajanja in čiščenja voda v porečju Drave, v sklopu katerega poteka gradnja približno 20 kilometrov kanalizacije in štirih črpališč na območju Spodnjih Hoč in Radizela. Ob tem bodo obnovili tudi 15 kilometrov cest in prav toliko nekaj desetletij starega vodovodnega omrežja.