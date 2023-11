Protestniki za mir na Bližnjem vzhodu blokirali newyorško železniško postajo Penn

New York, 18. novembra - Protesti za mir na Bližnjem vzhodu so se v New Yorku nadaljevali tudi v petek, ko je več tisoč ljudi povsem blokiralo 7. avenijo pri železniški postaji Penn in športni dvorani Madison Square Garden ter glasno zahtevali takojšnje premirje v Gazi. Policija je aretirala več ljudi.