Varnostni svet ZN tudi po novih posvetovanjih daleč od soglasja o Bližnjem vzhodu

New York, 7. novembra - Varnostni svet ZN je imel v ponedeljek posvetovanja za zaprtimi vrati o vojni med Izraelom in Hamasom, vendar ni nič bližje soglasju o ukrepih, kot je bil vse od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra, poročajo diplomatski viri. Predlog resolucije nestalnih članic Varnostnega sveta v nastajanju še ni našel rdeče niti med ZDA in Rusijo.