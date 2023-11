V Washingtonu spopadi med protestniki za mir na Bližnjem vzhodu in policijo

Washington, 16. novembra - Med protesti za mir na Bližnjem vzhodu pred sedežem ameriške demokratske stranke v Washingtonu je v sredo zvečer po krajevnem času izbruhnilo nasilje, policisti pa so aretirali več ljudi, poroča ameriški časnik Washington Post. Kakih 150 protestnikov ni hotelo zapustiti območja, ko so jih policisti skušali odstraniti, pa so izbruhnili spopadi.