Koroški župani z ministrico Bratušek o poteku sanacije po ujmi

Ravne na Koroškem/Dravograd/Prevalje, 17. novembra - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki začasno vodi tudi ministrstvo za naravne vire in prostor, se je danes na Ravnah srečala z nekaterimi koroškimi župani. Predstavili so ji stanje in pričakovanja glede sanacije vodotokov, cest in plazov po ujmi, med drugim so vnovič opozorili na plačilo stroškov septembrskih intervencijskih del.