Ljubljana, 14. novembra - Nosilec liste SLS za evropske volitve bo Peter Gregorčič, so najavili na današnji novinarski konferenci. Kandidatna lista sicer še ni zaključena, saj k sodelovanju vabijo tudi druge stranke. Med točkami njihovega volilnega programa so varovanje meja pred nezakonitimi migracijami, krepitev zunanje in varnostne politike ter energetska neodvisnost.