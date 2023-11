Velenjski proračun s projekti za prestrukturiranje regije

Velenje, 14. novembra - Svetniki Mestne občine Velenje so prikimali osnutku proračuna za 2024, ki predvideva za 71,2 milijona evrov odhodkov in vključuje tudi okoli 13 milijonov evrov sredstev za projekte prestrukturiranja Savinjsko-šaleške regije. Dotaknili so se priprav zakonov o zapiranju premogovnika in o prestrukturiranju regije, a ugotavljajo, da večjih premikov ni.