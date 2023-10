V delovni nesreči poškodovani rudar še v bolnišnici

Velenje, 16. oktobra - Rudar Premogovnika Velenje, ki je v sobotni delovni nesreči utrpel udarce in odrgnine, je ostal v bolnišnici na opazovanju. Drugega rudarja so isti dan odpustili v domačo oskrbo, medtem ko tretji rudar, udeležen v nesreči, bolnišnične oskrbe ni potreboval, so danes za STA povedali v premogovniku.