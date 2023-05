Prvi delovni predlog zakona o zapiranju Premogovnika Velenje predvidoma jeseni

Velenje, 19. maja - Prvi delovni predlog zakona o zapiranju Premogovnika Velenje, ki bo med drugim zagotovil sredstva za vse ukrepe postopnega zapiranja, bo pripravljen letos jeseni, so z ministrstva za naravne vire in prostor sporočili po današnjem obisku državnih sekretarjev v Velenju. Zapiralna dela bodo potekala predvidoma še 15 let po zaključku aktivnega kopa.