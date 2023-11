WHO v VS ZN opozorila na katastrofalne razmere v Gazi

New York, 11. novembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razmere na območju Gaze označila za katastrofalne. "V povprečju v Gazi vsakih deset minut umre otrok," je v petek v Varnostnem svetu ZN povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Opozoril je, da je zdravstveni sistem v Gazi na kolenih, poročajo tuje tiskovne agencije.