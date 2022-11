Bruselj predlaga standard Euro 7 za zmanjšanje izpustov motornih vozil

Bruselj, 10. novembra - Evropska komisija je danes predstavila predlog uredbe z novimi pravili za zmanjšanje izpustov novih lahkih in težkih motornih vozil v EU, imenovanimi Euro 7. V okviru uredbe bi EU prvič regulirala tudi izpuste nevarnih trdih delcev in mikroplastike, ki nastajajo pri uporabi pnevmatik in zavor.