Projekt Drava - Natura 2000 s številnimi ukrepi za ohranjanje narave in dvig kakovosti življenja ob reki

Maribor, 8. novembra - V okviru štiriletnega projekta Drava - Natura 2000, ki se financira s kohezijskimi sredstvi, so bili izvedeni številni ukrepi s ciljem ohranjanja narave in dviga kakovosti življenja ob reki na območju od Limbuša pri Mariboru do Središča ob Dravi. Med drugim so čistili brežine, urejali travišča in postavili več interpretacijskih točk in poligonov.