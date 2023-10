Izvajanje večine projektov participativnega proračuna v Mariboru zamaknjeno v naslednje leto

Maribor, 7. oktobra - V Mestni občini Maribor so izvajanje večine od 86 izglasovanih projektov v okviru najnovejšega cikla participativnega proračuna zamaknili v leto 2024. Zaenkrat sta po navedbah občine v celoti izvedena le dva projekta. V Iniciativi mestni zbor opozarjajo, da se s takšnim odnosom do izglasovanih predlogov izgublja zaupanje občank in občanov.