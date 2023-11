DZ po odložilnem vetu DS znova potrdil novelo zakona o tujcih

Ljubljana, 7. novembra - DZ je z 52 glasovi za in osmimi proti ob ponovnem odločanju po odložilnem vetu DS znova potrdil novelo zakona o tujcih. Poslanci SDS so sejo DZ obstruirali. Novela iz dveh na eno leto skrajšuje rok, po katerem je tujec upravičen do združitve z družino in za družinske člane namesto pogoja A1 uvaja t. i. preživetveno raven znanja jezika.