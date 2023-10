SDS v DZ obstruirala obravnavo novel zakonov o tujcih in o delovnih razmerjih

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci SDS so obravnavo novel zakonov o tujcih in o delovnih razmerjih na današnji seji DZ obstruirali. Ocenjujejo namreč, da koalicija pri teh dveh zakonih zlorablja nujni postopek obravnave, saj da zakona za to ne izpolnjujeta poslovniških pogojev.