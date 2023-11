SDH pričakuje poročilo Darsa o ukrepih, brez komentarja na Hajdinjakov odstop

Ljubljana, 7. novembra - Slovenski državni holding (SDH) do srede pričakuje poročilo nadzornega sveta in uprave Darsa o izvajanju vseh ukrepov v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi. V petek se bo nato uprava SDH ločeno sestala s predstavniki obeh organov Darsa, so danes sporočili iz SDH, kjer pa odstopa Valentina Hajdinjaka s čela Darsa ne komentirajo.