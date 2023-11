Ljubljana, 6. novembra - Valentin Hajdinjak je odstopil z mesta predsednika uprave Darsa. Z odstopom se je danes že seznanil nadzorni svet družbe in za pol leta na čelo družbe imenoval člana uprave, pristojnega za področje financ in računovodstva, Davida Skornška, so zvečer sporočili iz Darsa.