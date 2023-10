Razkritjem domnevnih nepravilnosti na Darsu sledili odzivi pristojnih

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 23. oktobra - Na nedeljska razkritja televizije POP TV o domnevnem pobiranju podkupnin za posle z Darsom so se hitro odzvali pristojni. Policija je obiskala omenjeno televizijo, protikorupcijska komisija je uvedla postopek predhodnega preizkusa, SDH je za torek sklical sestanek z Darsovo upravo in nadzorniki. Razkritja so odmevala tudi na političnem parketu.