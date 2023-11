Pentagon poroča o okrepljenih napadih na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu

Washington, 7. novembra - Napadi na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu so se konec prejšnjega tedna močno okrepili, je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder. Vojake v Iraku in Siriji so od 17. oktobra z raketami in brezpilotnimi letali napadli 38-krat, pri tem jih je bilo 46 lažje poškodovanih.