Komisija za nadzor javnih financ o domnevnih nepravilnosti na Darsu

Ljubljana, 26. oktobra - Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo v petek na pobudo NSi razpravljala o sumih podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja javnih razpisov na Darsu. Na seji bo stranka od uprave Darsa, ki jo vodi njihov član Valentin Hajdinjak, zahtevala, da se opredeli do domnevnih nepravilnosti in jih verodostojno pojasni.