Dnevnik o medijih in SDS (7. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Anja Hreščak v komentarju Kšeftanje z državnim interesom piše o vodnogospodarskih podjetjih in drugih z njimi lastniško povezanih podjetjih, ki so med vlado Janeza Janše v zameno za pridobitev poslov z državo poslovala z mediji, povezanimi s stranko SDS. Avtorica ob tem poudarja, da kdor obvladuje medije, nadzoruje javno mnenje in krepi oblast.