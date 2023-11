Večer o onesnaženosti tal na Koroškem (7. 11.)

Maribor, 6. novembra - Petra Lesjak Tušek v komentarju Svinčena presenečenja piše o Mežiški dolini, kjer prebivalce skrbi količina svinca v zemlji, težke kovine pa tičijo tudi v mulju, ki ga je avgusta naplavilo proti Mežici, Prevaljam in do Dravograda. Avtorica meni, da to ni presenečenje, enako pa velja tudi, da se nobena "župa" ne poje tako vroča, kot se skuha.