Finance o realnem stanju ekonomije (6. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Blaž Abe v komentarju Ekonomisti so pozabili, kaj je ekonomija piše o ekonomski realnosti in uradnih številkah. Avtor poudarja, da borzni indeksi, brezposelnost, napovedi in objavljeni rezultati statistik sicer kažejo na pozitivno ekonomsko sliko, mnenje ljudstva pa je drugačno. Meni, da to dokazuje potrošniško razpoloženje.