Državni svet z vetom na novelo zakona o delovnih razmerjih

Ljubljana, 2. novembra - Državni svet je na današnji izredni seji s 15 glasovi za in desetimi proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o delovnih razmerjih. Svetniki so kot glavni razlog navedli neskladnost postopka priprave in sprejemanja novele s pravili socialnega dialoga. O noveli bo moral DZ odločati ponovno, za potrditev pa bo potrebnih 46 glasov poslancev.