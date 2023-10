Predloga novel zakonov o tujcih in delovnih razmerjih danes na izredni seji DZ

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci bodo po sredinih zapletih in prekinitvah sej matičnih odborov danes na izredni seji DZ po nujnem postopku odločali o predlogih novel zakonov o tujcih in delovnih razmerjih. Posebej spremembe t. i. male delavske ustave so minule dni zaradi puščic, ki so letele med delodajalci in sindikati, močno odmevale v javnosti.