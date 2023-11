SOS za okolje: Prebivalci v skrbeh zaradi dejavnosti Surovine v Mariboru

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 29. novembra - Prebivalci mariborske četrti Tezno opozarjajo na spornost predelovalnega centra v Lahovi ulici, kjer več podjetij, med njimi Surovina, obdeluje odpadke. V Surovini pojasnjujejo, da je do zapletov prišlo zaradi težav s pridobivanjem dovoljenj za odvažanje odpadkov v tujino, kar pa da so že uredili. Do izteka roka inšpekcije bo vse urejeno, trdijo.