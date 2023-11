SOS za okolje: Zapleti pri pridobivanju soglasij za preiskave odlagališča v Kozoderčevi jami

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Rače, 23. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je napovedalo preiskave terena na območju Kozoderčeve jame v Račah, na podlagi katerih bi določili ukrepe za odpravo posledic odlaganja nevarnih odpadkov na tem območju v preteklosti. A se je zapletlo pri pridobivanju soglasij lastnikov za izvedbo sondiranj. Zdaj so to nalogo zamaknili v leto 2024.