ZSSS v drugi krog sprememb zakona o delovnih razmerjih s smelimi predlogi

Ljubljana, 26. oktobra - V ZSSS so pozdravili današnjo odločitev poslancev, da podprejo spremembe zakona o delovnih razmerjih. Želeli so si še več, a narejen je korak v pravo smer, je v sporočilu za javnost zapisala predsednica ZSSS Lidija Jerkič. Za drugi krog je napovedala smele predloge, denimo za skrajšanje 40-urnega delovnika za vse in plačni sistem za zasebni sektor.