V GZS in OZS ob potrditvi novele o delovnih razmerjih razočarani

Ljubljana, 26. oktobra - Koalicija je s potrditvijo novele zakona o delovnih razmerjih pokazala, da ji ni mar za socialni dialog, so se na razvoj dogodkov odzvali v GZS. Razočarani so tudi v OZS. Ali se bodo delodajalci udeležili drugega kroga pogajanj o zakonu, še ni jasno, med njihovimi preteklimi predlogi pa sta izključitev odmora in priprav na delo iz delovnega časa.