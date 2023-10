Vrh EU potrdil enotnost, pozval k humanitarnim premorom za Gazo

Bruselj, 27. oktobra - Voditelji članic EU so poudarili enotnost glede razmer na Bližnjem vzhodu, je dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel ob koncu prvega dne vrha EU v Bruslju. Pozvali so k humanitarnim premorom v spopadih med Izraelom in Hamasom za dostavo pomoči na območje Gaze in ponovno poudarili, da je treba preprečiti širjenje konflikta v regiji.