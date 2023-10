DZ bo predloge novel zakonov o tujcih, davku na dodano vrednost in delovnih razmerjih obravnaval po nujnem postopku

Ljubljana, 23. oktobra - Izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlagane novele zakonov o tujcih, o davku na dodano vrednost in o delovnih razmerjih, bo v četrtek, je danes sklenil kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Predloge novel bodo obravnavali po nujnem postopku, so odločili na kolegiju.